30.05.2025 14:56 Рита Парфенова

У Покотилівці чоловіка підозрюють у вбивстві співмешканки під час сварки

У селищі Покотилівка Харківського району 59-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві своєї 52-річної співмешканки. За даними слідства, під час сварки він застрелив жінку з обрізу рушниці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

28 травня у селищі Покотилівка Харківського району сталася трагедія — під час побутового конфлікту 59-річний чоловік застрелив свою 52-річну співмешканку.

За інформацією слідства, сварка між парою виникла вдома. У розпал конфлікту чоловік взяв обріз мисливської одноствольної рушниці та здійснив постріл у жінку. Вона померла від поранення в кареті швидкої допомоги.

Підозрюваного оперативно встановили правоохоронці. Харківська окружна прокуратура повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування веде слідче відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

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