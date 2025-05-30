30.05.2025 15:30 Дмитро Колонєй

У Харкові намагалсия підкупити поліцейських крупним хабарем

Подія сталася у центрі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , вдень 29 травня 2025 року, на вулиці Чоботарській патрульні зупинили авто ВАЗ для перевірки. Під час спілкування виявилося, що водійка нетвереза. Огляд на стан сп'яніння дав результат у 0.49 проміле. З результатом огляду кермувальниця була згодна.

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Під час складання адміністративних матеріалів пасажир авто ВАЗ почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 40 000 гривень за нескладання матеріалів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за хабар.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП