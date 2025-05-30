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30.05.2025  15:30   Дмитро Колонєй

У Харкові намагалсия підкупити поліцейських крупним хабарем

Подія сталася у центрі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 29 травня 2025 року, на вулиці Чоботарській патрульні зупинили авто ВАЗ для перевірки. Під час спілкування виявилося, що водійка нетвереза. Огляд на стан сп'яніння дав результат у 0.49 проміле. З результатом огляду кермувальниця була згодна.
 
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Під час складання адміністративних матеріалів пасажир авто ВАЗ почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 40 000 гривень за нескладання матеріалів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за хабар.
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. 
 
Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП
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