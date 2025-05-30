30.05.2025 16:04 Дмитро Колонєй

Харків не втратив своїх позицій і залишається серед лідерів у країні - Ігор Терехов

Стало відомо, скільки учнів закінчили школу у Харкові



Харків не втратив своїх позицій і залишається серед лідерів у країні - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами мера Харкова Ігоря Терехова, цього року школу закінчили 8,6 тис. учнів одинадцятих класів. Близько половини і школярів мешкає в місті, всі інші перебувають у різних регіонах України та за кордоном.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Попри повітряні тривоги та обстріли, наші діти продовжували навчатися. І робили це з великим бажанням. Я пишаюся нашими учнями, вчителями, усіма, хто працює в системі освіти. Харків не втратив своїх позицій і залишається серед лідерів у країні», - наголосив Ігор Терехов.

Мер також нагадав, що цього року в Харкові відкрили три підземні школи, а загалом їх уже чотири. Крім того, для навчання дітей були облаштовані приміщення на шести станціях метрополітену. До 1 вересня планується збудувати ще три повноцінні підземні школи, а згодом - ще три. Таким чином, у кожному районі міста буде по одній такій школі, а в Салтівському - дві.

«У нас уже є проєктно-кошторисна документація, тож будівництво стартує найближчим часом», - зазначив міський голова.