30.05.2025 16:04 Дмитро Колонєй
Харків не втратив своїх позицій і залишається серед лідерів у країні - Ігор Терехов
Стало відомо, скільки учнів закінчили школу у Харкові
Харків не втратив своїх позицій і залишається серед лідерів у країні - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, цього року школу закінчили
8,6 тис. учнів одинадцятих класів. Близько половини і школярів мешкає в місті, всі інші перебувають у різних регіонах України та за кордоном.
«Попри повітряні тривоги та обстріли, наші діти продовжували навчатися. І робили це з великим бажанням. Я пишаюся нашими учнями, вчителями, усіма, хто працює в системі освіти. Харків не втратив своїх позицій і залишається серед лідерів у країні», - наголосив Ігор Терехов.
Мер також нагадав, що цього року в Харкові відкрили три підземні школи, а загалом їх уже чотири. Крім того, для навчання дітей були облаштовані приміщення на шести станціях метрополітену. До 1 вересня планується збудувати ще три повноцінні підземні школи, а згодом - ще три. Таким чином, у кожному районі міста буде по одній такій школі, а в Салтівському - дві.
«У нас уже є проєктно-кошторисна документація, тож будівництво стартує найближчим часом», - зазначив міський голова.
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