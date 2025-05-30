Ворог атакував п’ять селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу ворог 699 разів обстріляв позиціїї ЗСУ і втратив понад 90 одиниць техніки.
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Сьогодні зірки не радять заглиблюватися в себе. Краще уникати конфліктів і зосередитися на роботі.
Упродовж усього дня в місті переважатиме хмарність. Ранковий дощ тимчасово припиниться вдень, але ввечері знову посилиться.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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