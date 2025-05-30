30.05.2025 16:34 Дмитро Колонєй

Ворог атакував п’ять селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з території Російської Федерації ворог обстріляв село Відродженівське Харківської області.

На Харківському напрямку українські воїни сьогодні зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового, наразі боєзіткнення завершені.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу ворог 699 разів обстріляв позиціїї ЗСУ і втратив понад 90 одиниць техніки.