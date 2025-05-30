30.05.2025 17:07 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Харківського Національного аерокосмічного університету

Урочистий захід відбувся з нагоди 95-річчя НАУ «Харківський авіаційний інститут» імені М. Є. Жуковського.



Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Харківського Національного аерокосмічного університету



Як повідомляє РЕДПОСТ , на святі мер Харкова Ігор Терехов поділився особистими спогадами, повʼязаними з вишем, відзначив важливість традицій інституту та його роль у науковій і професійній підготовці фахівців. Мер висловив вдячність викладачам і студентам за відданість своїй справі, особливо в умовах війни, та підкреслив значення ХАІ як освітнього бренду Харкова.

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«Дорогою сюди я згадав, як ми відзначали День ХАІ раніше: скільки було машин, скільки людей - повні стадіони! І я щиро бажаю вам, щоб усе це повернулося. Це головне наше завдання - повернути студентське життя, повернути сильний, надійний колектив. Упевнений, що разом ми зможемо досягти цього. ХАІ не відділити від Харкова - це частина нашого міста, його гордість», - зазначив Ігор Терехов.

Кращим співробітникам вишу мер вручив Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.