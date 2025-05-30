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30.05.2025  17:07   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Харківського Національного аерокосмічного університету

Урочистий захід відбувся з нагоди 95-річчя НАУ «Харківський авіаційний інститут» імені М. Є. Жуковського.


Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Харківського Національного аерокосмічного університету
Як повідомляє РЕДПОСТ, на святі мер Харкова Ігор Терехов поділився особистими спогадами, повʼязаними з вишем, відзначив важливість традицій інституту та його роль у науковій і професійній підготовці фахівців. Мер висловив вдячність викладачам і студентам за відданість своїй справі, особливо в умовах війни, та підкреслив значення ХАІ як освітнього бренду Харкова.
 
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«Дорогою сюди я згадав, як ми відзначали День ХАІ раніше: скільки було машин, скільки людей - повні стадіони! І я щиро бажаю вам, щоб усе це повернулося. Це головне наше завдання - повернути студентське життя, повернути сильний, надійний колектив. Упевнений, що разом ми зможемо досягти цього. ХАІ не відділити від Харкова - це частина нашого міста, його гордість», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
 
 
Кращим співробітникам вишу мер вручив Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.
 
 
 
 
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський університет Каразіна — серед лідерів наукового рейтингу Scopus 2025.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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