16.05.2025 21:55

Харківський університет Каразіна — серед лідерів наукового рейтингу Scopus 2025

Освітній портал «Освіта.ua» оприлюднив новий рейтинг українських вишів за даними наукометричної бази Scopus.

Повідомляється, що рейтинг вищих навчальних закладів України за даними Scopus відображає наукову активність університетів та рівень впливу досліджень, опублікованих викладачами та науковцями цих закладів, передає РЕДПОСТ.

У 2025 році в оновленому рейтингу враховано індекс Гірша кожного вишу — числовий показник, що балансує між кількістю наукових праць і їхньою цитованістю у міжнародній базі Scopus.

На 2 позиції рейтингу опинився Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — один із найстаріших і найавторитетніших вишів країни. Заклад стабільно демонструє високий рівень наукової діяльності, активно бере участь у міжнародних дослідницьких проєктах та публікується у провідних наукових виданнях.

Лідером рейтингу залишився Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а на третій сходинці опинився Львівський національний університет імені Івана Франка.

У першу десятку також увійшли:

4 місце – Сумський державний університет

5 місце – НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

6 місце – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

7 місце – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8 місце – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

9 місце – Національний університет «Львівська політехніка»

10 місце – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

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