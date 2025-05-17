Прогноз погоди у Харкові на 17 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Пообіді очікується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 травня очікується хмарна погода проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
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Очікується активний і сповнений спілкування день, але без стабільності та чіткого плану. Варто уникати крайнощів і конфліктів, тоді день подарує яскраві емоції.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Пообіді очікується дощ.
Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.
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