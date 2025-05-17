17.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Пообіді очікується дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 травня очікується хмарна погода проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

іде дощ і досить прохолодно – весь літній сезон таким буде;

погода погожа – до ранньої осені;

чутно, як дятел стукає – чекай дощу.

вітер з півночі принесе холодне літо, з півдня – спекотне і сонячне.