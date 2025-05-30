    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В руках мешканця Харківщини вибухнув ВНП
30.05.2025  17:41   

В руках мешканця Харківщини вибухнув ВНП

Як сталася подія з'ясовують правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 травня 2025 року медики екстреної медичної допомоги поінформували правоохоронців про вибух у селі Шевченкове Шевченківської громади Куп’янського району. В руках у 36-річного чоловіка здетонував ВНП, травмувавши мешканця Харківщини. Постраждалого госпіталізували до лікувального закладу. Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Рятувальники звертають увагу на високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях й акликають
 
бути обережними,
  • дотримуватися правил безпеки
  • не наближайтися до підозрілих чи вибухонебезпечних предметів,
  • не торкайтися ВНП та
  • не намагатися переміщати.
  • якщо помітили будь-який підозрілий предмет, одразу повідомляти за номерами «101», «102» або «112».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині працівник ТЦК підірвався біля власної автівки та втратив руку.
 
Тэги:  вибух, травмування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.05 Надзвичайні події На Харківщині працівник ТЦК підірвався біля власної автівки та втратив руку 22.05 Надзвичайні події У Харкові чоловік постраждав від вибуху невідомого предмета 13.05 Надзвичайні події У Харкові знову пролунав вибух
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 