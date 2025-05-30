30.05.2025 17:41
В руках мешканця Харківщини вибухнув ВНП
Як сталася подія з'ясовують правоохоронці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 30 травня 2025 року медики екстреної медичної допомоги поінформували правоохоронців про вибух у селі Шевченкове Шевченківської громади Куп’янського району. В руках у 36-річного чоловіка здетонував ВНП, травмувавши мешканця Харківщини. Постраждалого госпіталізували до лікувального закладу. Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
Рятувальники звертають увагу на високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях й акликають
бути обережними,
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дотримуватися правил безпеки
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не наближайтися до підозрілих чи вибухонебезпечних предметів,
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не торкайтися ВНП та
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не намагатися переміщати.
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якщо помітили будь-який підозрілий предмет, одразу повідомляти за номерами «101», «102» або «112».
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