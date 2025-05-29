29.05.2025 16:58 Дмитро Колонєй

На Харківщині працівник ТЦК підірвався біля власної автівки та втратив руку

Постраждав військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині працівник ТЦК та СП тяжко травмувався через вибух невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Постраждалого з травмою руки доставили до медичного закладу. Лікарі були змушені ампутувати кисть руки. Загроза життя військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків

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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які провели огляд місця події та вилучили речові докази. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.