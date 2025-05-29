    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині працівник ТЦК підірвався біля власної автівки та втратив руку
29.05.2025  16:58   Дмитро Колонєй

На Харківщині працівник ТЦК підірвався біля власної автівки та втратив руку

Постраждав військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині працівник ТЦК та СП тяжко травмувався через вибух невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Постраждалого з травмою руки доставили до медичного закладу. Лікарі були змушені ампутувати кисть руки. Загроза життя військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які провели огляд місця події та вилучили речові докази. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.
 
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав, як працівник ТЦК вдарив людину на вулиці Харкова та про самогубство чоловіка у центрі комплектації. 
 
Тэги:  вибух, тцк, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Надзвичайні події У Харкові чоловік постраждав від вибуху невідомого предмета 13.05 Надзвичайні події У Харкові знову пролунав вибух 08.05 Надзвичайні події Де та як травмувалася від вибуху дитина під Харковом розповіли у поліції
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 