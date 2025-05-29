29.05.2025 16:40 Віталій Хіневич

У Новобаварському районі Харкова оновлюють колектор

Ремонтні бригади комплексу «Харківводовідведення» продовжують виконання відновлювальних заходів на ділянці каналізаційного колектора діаметром 600 мм на вулиці Червоної Калини.

Як повідомив сьогодні, 29 травня, начальник експлуатаційної дільниці Дмитро Мурза, ця мережа водовідведення є важливим об'єктом критичної інфраструктури, адже вона приймає стоки не лише від більшої частини Новобаварського району, а й від селищ Пісочин та Солоницівка, передає РЕДПОСТ.

«Традиційно, щоб не створювати харків'янам жодних незручностей у цей складний воєнний час, працюємо без відключення споживачів від послуг водопостачання та водовідведення. Перекладку здійснюємо методом санації, який дозволяє не порушувати дорожнє покриття, і вже оновили 20-метрову ділянку трубопроводу. На наступному етапі заплановано заміну ще 30 метрів колектора і зараз бригади ведуть підготовчі роботи», - поінформував Дмитро Мурза.

За словами начальника районної дільниці, паралельно продовжується підтримка у належному стані всіх районних каналізаційних мереж – виконуються всі необхідні ремонтні та профілактичні роботи. Зокрема, з початку року механічним та гідродинамічним способами прочистено 4,6 кілометрів трубопроводів, ліквідовано понад 960 закупорок на мережах та капітально відремонтовано понад 30 оглядових каналізаційних колодязів.

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