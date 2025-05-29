29.05.2025 17:05 Віталій Хіневич

На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 2000 вибухонебезпечних предметів

З 22 по 28 травня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 318 га територій, виявили та знешкодили 2075 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 258 га сільгоспугідь, понад 2 кілометри ділянок автодоріг, майже 9 кілометрів ліній електропередач, понад 500 метрів ділянок газопроводу, 0,3 га акваторії, 10 об’єктів, а також розмінували 12 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 6777 абонентів.

Впродовж 28 травня піротехнічні підрозділи розмінували майже 51 га територій, більш як 41 га сільськогосподарських угідь, понад 1,5 кілометра ліній електропередач, майже 1,5 кілометра ділянок автомобільних доріг, а також обстежили 1 об’єкт. Виявили та знешкодили 349 вибухонебезпечних предметів.

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