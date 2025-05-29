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29.05.2025  17:25   

На Харківщині українські воїни зупинили чотири атаки ворога та відбивають п'яту

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харкоівщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку, українські воїни сьогодні зупинили дві атаки в районах Стариці та Вовчанська .
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  • На Куп’янському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії в районі Нової Кругляківки, наразі триває бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни втратили 69 осіб і 96 дронів на Харківському напрямку за добу.

 
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