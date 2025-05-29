29.05.2025 17:25

На Харківщині українські воїни зупинили чотири атаки ворога та відбивають п'яту

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Харківському напрямку, українські воїни сьогодні зупинили дві атаки в районах Стариці та Вовчанська .

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На Куп’янському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії в районі Нової Кругляківки, наразі триває бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни втратили 69 осіб і 96 дронів на Харківському напрямку за добу.