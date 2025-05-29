29.05.2025 17:50 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 29 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3197 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Радіотелефоніст – 120 000 грн.

Головний електромеханік – 39 700 грн.

Інженер з проектно-кошторисної роботи – 35 000 грн.

Психолог – 30 000 грн.

Слюсар із складання металевих конструкцій – 29 900 грн.

Маляр – 25 000 грн.

Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 24 990 грн.

Агроном – 20 000 грн.

Завідувач філіалу (філії) бібліотеки – 19 990 грн.

Офіс-адміністратор – 19 900 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням

З питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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