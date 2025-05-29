29.05.2025 17:50 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 29 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3197 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Радіотелефоніст – 120 000 грн.
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Головний електромеханік – 39 700 грн.
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Інженер з проектно-кошторисної роботи – 35 000 грн.
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Психолог – 30 000 грн.
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Слюсар із складання металевих конструкцій – 29 900 грн.
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Маляр – 25 000 грн.
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Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 24 990 грн.
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Агроном – 20 000 грн.
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Завідувач філіалу (філії) бібліотеки – 19 990 грн.
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Офіс-адміністратор – 19 900 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
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