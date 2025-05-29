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29.05.2025  18:07   Дмитро Колонєй

Харківський притулок для тварин запрошує на флешмоб та День відкритих дверей

Коли та де саме відбудеться подія понформували у харківському КП «Центр поводження з тваринами».

Запрошує на флешмоб, день відкритих дверей й обрати собі улюбленця родини притулок для тварин: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у п’ятницю 30 травня 2025 року притулок для тварин організовує День відкритих дверей у будиночку для котів.
 
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Там пройде флешмоб «Подаруй котусику дім». Його мета - привернути увагу до бездомних тварин та знайти для них господарів. 
 
Охочих запрошують відвідати притулок 30 травня, з 10:00 до 15:00, за адресою: пр. Аерокосмічний, 358. Деталі - за тел.: (067) 920-79-04.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на двох харківських вулицях оновлено майданчики для дресирування.
 
Тэги:  допомога, подія, харків, тварини
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