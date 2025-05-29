29.05.2025 18:07 Дмитро Колонєй

Харківський притулок для тварин запрошує на флешмоб та День відкритих дверей

Коли та де саме відбудеться подія понформували у харківському КП «Центр поводження з тваринами».

Як повідомляє РЕДПОСТ , у п’ятницю 30 травня 2025 року притулок для тварин організовує День відкритих дверей у будиночку для котів.

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Там пройде флешмоб «Подаруй котусику дім». Його мета - привернути увагу до бездомних тварин та знайти для них господарів.

Охочих запрошують відвідати притулок 30 травня, з 10:00 до 15:00, за адресою: пр. Аерокосмічний, 358. Деталі - за тел.: (067) 920-79-04.