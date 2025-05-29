29.05.2025 18:31 Дмитро Колонєй

У Харківі чутно вибух

Про вибух у Харкова поінформував мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов", передає РЕДПОСТ - "За попередньою інформацією, під ударом була Харківська область."

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів Харківщини – пошкоджено житло та підприємства.