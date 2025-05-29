У Харківі чутно вибух

Про вибух у Харкова поінформував мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов", передає РЕДПОСТ - "За попередньою інформацією, під ударом була Харківська область."
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів Харківщини – пошкоджено житло та підприємства.
Комментариев: 0
Сьогодні гороскоп обіцяє надзвичайну ясність думок і творчий підйом. Скористайтеся цим, щоб реалізувати сміливі ідеї, проте уникайте дратівливості до тих, хто, на вашу думку, чинить тиск.
У Харкові впродовж дня зберігатиметься похмура погода, а вранці прогнозується дощ.
Сьогодні християни відзначають одне з найбільших свят – Вознесіння Господнє, яке припадає на сороковий день після Великодня.
влажность:
давление:
ветер: