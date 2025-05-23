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23.05.2025  21:37   Дмитро Колонєй

На двох харківських вулицях оновлено майданчики для дресирування (фото)

Де саме працювали співробітники підприємства розповіли у харківському КП «Центр поводження з тваринами».

Оновлено майданчики для дресирування на вулицях міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства провели віднолювальні роботи на вул. Роганській та вул. Академіка Павлова:
 
  • завершили капітальний ремонт огорожі
  • оновили обладнання для дресирування на майданчиках.  
Оновлено майданчики для дресирування на вулицях міста: Новини Харкова
 
Оновлено майданчики для дресирування на вулицях міста: Новини Харкова
 
Оновлено майданчики для дресирування на вулицях міста: Новини Харкова
 
Оновлено майданчики для дресирування на вулицях міста: Новини Харкова
 
Оновлено майданчики для дресирування на вулицях міста: Новини Харкова
 
Оновлено майданчики для дресирування на вулицях міста: Новини Харкова
 
Загалом підприємство обслуговує в місті 53 майданчики для собак.
 
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Тэги:  ремонт, комунальники, харків, тварини
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