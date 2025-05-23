На двох харківських вулицях оновлено майданчики для дресирування (фото)

Де саме працювали співробітники підприємства розповіли у харківському КП «Центр поводження з тваринами».
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Зірки схиляють до втечі від реальності – захочеться відкласти справи й зайнятися чимось приємним. Прогулянки, спілкування, мрії чи шопінг сьогодні принесуть радість, хоч і не особливо продуктивні.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без суттєвих опадів.
День слов’янської писемності та культури відзначається щороку 24 травня.
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