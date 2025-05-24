Прогноз погоди у Харкові на 24 травня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без суттєвих опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 травня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 28° тепла.
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Зірки схиляють до втечі від реальності – захочеться відкласти справи й зайнятися чимось приємним. Прогулянки, спілкування, мрії чи шопінг сьогодні принесуть радість, хоч і не особливо продуктивні.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без суттєвих опадів.
День слов’янської писемності та культури відзначається щороку 24 травня.
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