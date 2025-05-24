24.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 травня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без суттєвих опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 травня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 28° тепла.

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Народні прикмети

цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки;

якщо туман з'являвся ввечері й розходився до сходу сонця, то чекали негоди;

багряний схід віщує часті грози влітку.