27.05.2025 19:48 Дмитро Колонєй

Харківський школяр став призером Міжнародної виставки (фото)

Юний харківський винахідник успішно виступив у США.

Як повідомляє РЕДПОСТ, юний харківський винахідник успішно виступив на Міжнародній науково-технічній виставці «Regeneron», яка відбулась в місті Колумбус (США), у якій брали участь близько 2 тис. учасників з 70 країн. Юні дослідники боролися за перемогу у 21 категорії.

Команду з України представляли п’ятеро школярів з Харківської, Київської та Житомирської областей, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна».

Учень Харківського ліцею №55 Тимофій Мешков отримав спеціальний приз виставки від The King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness & Creativity «Mawhiba» за проєкт «Захист енергосистеми з підвищенням стабільності на основі штучного інтелекту в надзвичайних ситуаціях».