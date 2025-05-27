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27.05.2025  19:48   Дмитро Колонєй

Харківський школяр став призером Міжнародної виставки (фото)

Юний харківський винахідник успішно виступив у США.

Став призером Міжнародної виставки Regeneron школяр-винахідник: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, юний харківський винахідник успішно виступив на Міжнародній науково-технічній виставці «Regeneron», яка відбулась в місті Колумбус (США), у якій брали участь близько 2 тис.  учасників з 70 країн. Юні дослідники боролися за перемогу у 21 категорії.
 
Став призером Міжнародної виставки Regeneron школяр-винахідник: Новини Харкова
 
Команду з України представляли п’ятеро школярів з Харківської, Київської та Житомирської областей, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна».
 
Став призером Міжнародної виставки Regeneron школяр-винахідник: Новини Харкова
 
Учень Харківського ліцею №55 Тимофій Мешков отримав спеціальний приз виставки від The King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness & Creativity «Mawhiba» за проєкт «Захист енергосистеми з підвищенням стабільності на основі штучного інтелекту в надзвичайних ситуаціях».
 
 
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