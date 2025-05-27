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27.05.2025  20:11   Дмитро Колонєй

Що можна продавати онлайн без сплати податків

Які продажі не оштрафує, а які штрафуватиме податкова.

Стало відомо, що можна продавати онлайн без сплати податків
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, хто може продавати онлайн без сплати податків, що вважається підприємництвом і як реагувати на листи від податківців.
 

Що можна робити без реєстрації ФОП

  • продавати речі, що були у власному користуванні;
  • робити одноразові продажі без ознак системності;
  • продавати подаровані або невикористані речі;
  • користуватися платформами на кшталт OLX, але без регулярних продажів.
 

Щоб уникнути штрафів за продаж, наприклад, вживаних дитячих речей, потрібно:

 
  • у призначенні платежу вказувати «повернення коштів за вживану річ»;
  • уникати регулярних надходжень на картку від незнайомців;
  • не створювати магазини в соцмережах без ФОП;
  • зберігати чеки на покупку речі, яку продаєте.
  • Що не можна робити без реєстрації ФОП

Що податкова може відстежити це і потрактувати як підприємницьку діяльність без реєстрації:

 
  • продаж нових або виготовлених самостійно (хендмейд) речей;
  • запуск реклами, прийом замовлень в інстаграмі (податкова активно робить контрольні закупки);
  • давати гарантії, приймати передоплати.
Отже, продавати речі в мережі можна як просто фізична особа – одноразово, без реклами і без гарантій.
 
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Що робити, коли прийшов «лист щастя» від податкової служби

  • не ігнорувати.
  • підготуватися до розмови.
  • попросити податківців надати підстави для перевірки.
  • щоб довести свою правоту, потрібно пояснити, що йдеться про повернення грошей за особисту річ і, за можливості, показати чек, який засвідчить, що ви раніше самі купили цю річ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що представників Харківщини запрошують на міжнародний захід.
 
Тэги:  поради, штрафи
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