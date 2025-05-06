Представників Харківщини запрошують на міжнародний захід

Емоції можуть заважати тверезо мислити. Краще уникати спонтанних рішень, особливо у фінансах.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.