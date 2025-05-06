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06.05.2025  21:10   Дмитро Колонєй

Представників Харківщини запрошують на міжнародний захід

URBIS – The Smart Cities Meetup, у якому можут взяти участь омпанії Харківщини, відбудеться у Чехії.

Запрошують на міжнародний захід URBIS – The Smart Cities Meetup підприємців: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Торгово-промислова палата України запрошує вітчизняні компанії, що працюють у сфері ІТ, інновацій, стартапів, міської інфраструктури та технологій для розумних міст, взяти участь у престижному міжнародному заході URBIS – The Smart Cities Meetup, який відбудеться 10–12 червня 2025 року у місті Брно (Чехія).
 
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URBIS – це унікальна платформа, яка поєднує виставкову зону та ексклюзивну конференційну програму. Захід збирає лідерів інноваційних рішень, представників міст і муніципалітетів Центральної Європи для обміну досвідом у впровадженні концепцій «розумного міста».
 

Умови участі для українських компаній включають:

 
  • індивідуальну зону на колективному стенді України з брендуванням і робочим простором;
  • проживання на 4 ночі для двох представників компанії;
  • компенсацію транспортних витрат (до 2000 чеських крон на особу);
  • участь у супровідній програмі: B2B-зустрічі, презентації, переклад, налагодження міжнародних контактів.
 
Значна частина витрат покривається чеською стороною.
Реєстрація відкрита до 10 травня 2025 року за посиланням
 
 
Кількість місць обмежена.
 
З питань участі звертайтесь:
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як харківські підприємці можуть отримати грошову підтримку.
 
Тэги:  подія, бізнес, харків, чехія
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