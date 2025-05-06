06.05.2025 21:10 Дмитро Колонєй
Представників Харківщини запрошують на міжнародний захід
URBIS – The Smart Cities Meetup, у якому можут взяти участь омпанії Харківщини, відбудеться у Чехії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Торгово-промислова палата України запрошує вітчизняні компанії, що працюють у сфері ІТ, інновацій, стартапів, міської інфраструктури та технологій для розумних міст, взяти участь у престижному міжнародному заході URBIS – The Smart Cities Meetup, який відбудеться 10–12 червня 2025 року у місті Брно (Чехія).
URBIS – це унікальна платформа, яка поєднує виставкову зону та ексклюзивну конференційну програму. Захід збирає лідерів інноваційних рішень, представників міст і муніципалітетів Центральної Європи для обміну досвідом у впровадженні концепцій «розумного міста».
Умови участі для українських компаній включають:
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індивідуальну зону на колективному стенді України з брендуванням і робочим простором;
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проживання на 4 ночі для двох представників компанії;
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компенсацію транспортних витрат (до 2000 чеських крон на особу);
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участь у супровідній програмі: B2B-зустрічі, презентації, переклад, налагодження міжнародних контактів.
Значна частина витрат покривається чеською стороною.
Кількість місць обмежена.
З питань участі звертайтесь:
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