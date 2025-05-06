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06.05.2025  21:45   Дмитро Колонєй

Салат із буряком, яблуком та волоськими горіхами

По-справжньому весняна страва, яскрава, легка та поживна.


Салат із буряком, яблуком та волоськими горіхами
Як пише РЕДПОСТ, цей салат поєднує в собі соковитість запеченої буряки, свіжість яблука та ніжність вершкової заправки. Ідеальний баланс користі та смаку — ідея для пікніка, легкої вечірки чи корисного обіду.
 

Що варто врахувати

 
  • Цей салат стає ще смачнішим після 15–20 хвилин у холодильнику — смаки поєднуються, і він стає ніжнішим.
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Салат із буряком, яблуком та волоськими горіхами

 

Продукти

 
  • 2 середні буряки (запечені або відварені)
  • 1 велике сладко-кисле яблуко (наприклад, Симиренка)
  • 50 г волоських горіхів (злегка підсмажених)
  • 2-3 ст. л. натурального йогурту чи сметані
  • 1 год. л. лимонного соку
  • ½ год. л. меду (за бажанням)
  • Сіль, перець - за смаком
  • Свіжа зелень (рукола, петрушка або кріп) - для подачі
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Відварити або запекти буряк до готовності
  2. Остудити.
  3. Нарізати кубиками чи натерти на великій тертці.
  4. Яблуко натерти на тертці або нарзати тонкою соломкою.
  5. Щоб воно не потемніло, скропити лимонним соком.
  6. Волоські горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці
  7. Подрібнити.
  8. У мисці змішати йогурт, лимонний сік, мед, сіль та перець. Перемішати до однорідності.
  9. У великій мисці змішати буряк, яблуко, горіхи та заправку. Перемішати обережно.
  10. Викласти салат у глибоку тарілку
  11. Прикрасити зеленню та ще трохи горіхів зверху.

 

Тэги:  рецепт, салат, буряк, горіхи, яблуко, лимон, мед
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