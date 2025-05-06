06.05.2025 21:45 Дмитро Колонєй
Салат із буряком, яблуком та волоськими горіхами
По-справжньому весняна страва, яскрава, легка та поживна.
Салат із буряком, яблуком та волоськими горіхами
Як пише РЕДПОСТ
, цей салат поєднує в собі соковитість запеченої буряки, свіжість яблука та ніжність вершкової заправки. Ідеальний баланс користі та смаку — ідея для пікніка, легкої вечірки чи корисного обіду.
Що варто врахувати
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Цей салат стає ще смачнішим після 15–20 хвилин у холодильнику — смаки поєднуються, і він стає ніжнішим.
Салат із буряком, яблуком та волоськими горіхами
Продукти
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2 середні буряки (запечені або відварені)
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1 велике сладко-кисле яблуко (наприклад, Симиренка)
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50 г волоських горіхів (злегка підсмажених)
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2-3 ст. л. натурального йогурту чи сметані
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1 год. л. лимонного соку
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½ год. л. меду (за бажанням)
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Сіль, перець - за смаком
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Свіжа зелень (рукола, петрушка або кріп) - для подачі
Покроковий рецепт приготування
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Відварити або запекти буряк до готовності
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Остудити.
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Нарізати кубиками чи натерти на великій тертці.
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Яблуко натерти на тертці або нарзати тонкою соломкою.
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Щоб воно не потемніло, скропити лимонним соком.
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Волоські горіхи трохи підсмажити на сухій сковорідці
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Подрібнити.
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У мисці змішати йогурт, лимонний сік, мед, сіль та перець. Перемішати до однорідності.
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У великій мисці змішати буряк, яблуко, горіхи та заправку. Перемішати обережно.
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Викласти салат у глибоку тарілку
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Прикрасити зеленню та ще трохи горіхів зверху.
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