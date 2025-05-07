07.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 травня очікується хмарна погода. Дощ.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

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Народні прикмети

ластівки літають над землею - збирається дощ, а якщо високо - буде ясно;

веселка зранку - до дощу, а якщо веселка з'явилася ввечері - погода буде гарною;

дощ пішов сьогодні - вересень буде теплим.