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07.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 травня очікується хмарна погода. Дощ.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

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Народні прикмети

  • ластівки літають над землею - збирається дощ, а якщо високо - буде ясно;
  • веселка зранку - до дощу, а якщо веселка з'явилася ввечері - погода буде гарною;
  • дощ пішов сьогодні - вересень буде теплим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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