Прогноз погоди у Харкові на 7 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 травня очікується хмарна погода. Дощ.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
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Хороший день для зустрічей, спілкування та компромісів. У стосунках можливе гармонійне й глибоке зближення.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
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