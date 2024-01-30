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30.01.2024  08:28   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожий обстріл.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа, спричинала обстрілами  окупантів в Чугуївському районі області, була успішно ліквідована.

Рятувальники провели дві перевірки територій населених пунктів, що стали об'єктом ворожих бомбардувань. Зафіксовані влучання на території приватних цивільних підприємств у Куп'янському районі. Щасливо відзначено відсутність жертв, постраждалих та інших пожежних подій.

Також повідомляється, щр удень 29 січня надзвичайники врятували жінку під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку в місті Мерефа.

Загалом протягом доби з 29 по 30 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж, 1 яких спричинена ворожим обстрілом;
  • 2 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 січня 2024 року.

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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