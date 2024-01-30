Харківщина на ранок 30 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожий обстріл.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежа, спричинала обстрілами окупантів в Чугуївському районі області, була успішно ліквідована.
Рятувальники провели дві перевірки територій населених пунктів, що стали об'єктом ворожих бомбардувань. Зафіксовані влучання на території приватних цивільних підприємств у Куп'янському районі. Щасливо відзначено відсутність жертв, постраждалих та інших пожежних подій.
Також повідомляється, щр удень 29 січня надзвичайники врятували жінку під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку в місті Мерефа.
Загалом протягом доби з 29 по 30 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 січня 2024 року.
Комментариев: 0
Порада дня – не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Записуйте думки, щоб оцінити їх пізніше на свіжу голову.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
влажность:
давление:
ветер: