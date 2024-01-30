30.01.2024 08:42 Рита Парфенова

Ворожі обстріли Харківської області: поранено цивільних, пошкоджено відоме сироробне виробництво

Більше 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

Як минула доба на Харківщині, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Артилерійські та мінометні обстріли ворога:

зазнали ударів більше 15 населених пунктів Харківщини, включаючи Гур‘їв Козачок Богодухівського району, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Іванівка Куп'янського району тощо.

Авіаудари:

зафіксовані в населених пунктах Великий Бурлук, Хатне, Петропавлівка, Піщане, Берестове.

Обстріли та їх наслідки:

о 11:40 ворожі удари КАБами вразили смт. Великий Бурлук, де пошкоджено цивільне сироробне підприємство та будівлі;

о 15:52 відбувся ворожий обстріл у с. Хатнє, призвівши до пошкодження складської будівлі цивільного підприємства та покрівлі;

близько 16:00 год відбувся обстріл у Козачій Лопані Харківського району, що спричинив пошкодження житлового будинку;

о 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району, призводячи до пошкоджень цивільного підприємства та будинків. Постраждали двоє чоловіків, 52 та 61 року, із середньою тяжкістю поранень.

Бойові дії та захист:

українські війська відбили 7 ворожих атак біля Синьківки та на схід від Піщане.

Розмінування:

протягом доби групи вибухотехніків провели розмінування 8,48 га території Харківської області та знищили 235 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 січня 2024 року.