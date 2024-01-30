30.01.2024 08:42 Рита Парфенова
Ворожі обстріли Харківської області: поранено цивільних, пошкоджено відоме сироробне виробництво
Більше 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.
Артилерійські та мінометні обстріли ворога:
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зазнали ударів більше 15 населених пунктів Харківщини, включаючи Гур‘їв Козачок Богодухівського району, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Іванівка Куп'янського району тощо.
Авіаудари:
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зафіксовані в населених пунктах Великий Бурлук, Хатне, Петропавлівка, Піщане, Берестове.
Обстріли та їх наслідки:
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о 11:40 ворожі удари КАБами вразили смт. Великий Бурлук, де пошкоджено цивільне сироробне підприємство та будівлі;
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о 15:52 відбувся ворожий обстріл у с. Хатнє, призвівши до пошкодження складської будівлі цивільного підприємства та покрівлі;
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близько 16:00 год відбувся обстріл у Козачій Лопані Харківського району, що спричинив пошкодження житлового будинку;
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о 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району, призводячи до пошкоджень цивільного підприємства та будинків. Постраждали двоє чоловіків, 52 та 61 року, із середньою тяжкістю поранень.
Бойові дії та захист:
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українські війська відбили 7 ворожих атак біля Синьківки та на схід від Піщане.
Розмінування:
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протягом доби групи вибухотехніків провели розмінування 8,48 га території Харківської області та знищили 235 вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 січня 2024 року.
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