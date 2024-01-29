    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог намагався 7 разів прорвати оборону українських військ
29.01.2024  19:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог намагався 7 разів прорвати оборону українських військ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Великий Бурлук та Хатнє Хакрівської області. Обстріляв з артилерії та мінометів Гур’їв Козачок, Огірцеве Харківської області.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 січня 2024 року.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.01 Надзвичайні події Окупанти скинули авіабомби на підприємства Харківщини : фото наслідків 29.01 Надзвичайні події Оголошено підозру жінці, яка під час захоплення Балаклії поширювала російську ІПСО 29.01 Надзвичайні події Ворожі обстріли Харківської області: пошкоджено приватні будинки та електромережі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 