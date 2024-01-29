29.01.2024 19:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог намагався 7 разів прорвати оборону українських військ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Великий Бурлук та Хатнє Хакрівської області. Обстріляв з артилерії та мінометів Гур’їв Козачок, Огірцеве Харківської області.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 січня 2024 року.