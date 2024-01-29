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29.01.2024  19:22   

Спецтехніку від японської компанії отримали харківські комунальники (фото)

Японська компанія з виробництва будівельного обладнання «Hitachi Construction Machinery» 29 січня в рамках гуманітарної допомоги передала гусеничний екскаватор КП «Харківводоканал».


Фото: РЕДПОСТ
У передачі техніки взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Він подякував підприємству за внесок у відновлення Харкова та зазначив, що вже найближчим часом екскаватор використовуватиметься в роботах з демонтажу. 
 
«Цей екскаватор - ще один надійний помічник у відбудові міста. Він дозволить зекономити час і гроші під час реконструкції будинків, пошкоджених обстрілами. Також ми збираємося використовувати його для усунення аварій на мережах водопостачання. Дякую нашим партнерам за таку підтримку!» - зазначив мер. 
 
Також Ігор Терехов вручив Подяку міського голови представниці компанії Юлії Бакай та висловив сподівання на подальшу співпрацю.


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Тэги:  харків, жкг, екскаватор, ігор терехов, hitachi
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