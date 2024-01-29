Спецтехніку від японської компанії отримали харківські комунальники (фото)

Японська компанія з виробництва будівельного обладнання «Hitachi Construction Machinery» 29 січня в рамках гуманітарної допомоги передала гусеничний екскаватор КП «Харківводоканал».
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Будьте обережні, цей день сповнений бурхливих пристрастей! Не влаштовуйте розбірки з коханою людиною, інакше можете дійти мало не до розриву.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
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