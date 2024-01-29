29.01.2024 20:04 Дмитро Колонєй

Співпрацювала з окупантами: на Харківщині відсторонили від посади суддю

Жінка перейшла на бік ворога та очолила суд на Харківщині.

допомогла створити незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области»;

обійняла у ньому посаду «председателя»;

провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів;

заявила, що буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства;

повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ;

закликала підлеглих якнайшвидше отримати громадянство Росії.

у приміщенні суду організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів.

Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора. Їй інкриміновано державну зраду, справу розглядає Чугуївський міський суд Харківської області.

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Зазначимо, що строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.