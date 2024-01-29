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29.01.2024  20:04   Дмитро Колонєй

Співпрацювала з окупантами: на Харківщині відсторонили від посади суддю

Жінка перейшла на бік ворога та очолила суд на Харківщині.

Перейшла на бік ворога та очолила суд жінка: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, суддя добровільно пішла на співпрацю з  загарбниками, які окупували м. Вовчанськ:
 
  • допомогла створити незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области»;
  • обійняла у ньому посаду «председателя»;
  • провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів;
  • заявила, що буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства;
  • повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ;
  • закликала підлеглих якнайшвидше отримати громадянство Росії.
  • у приміщенні суду організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів. 
Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора. Їй інкриміновано державну зраду, справу розглядає Чугуївський міський суд Харківської області.  
 
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Зазначимо, що строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік став бійцем спецпідрозділу ворога, а потім втік.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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