29.01.2024 20:04 Дмитро Колонєй
Співпрацювала з окупантами: на Харківщині відсторонили від посади суддю
Жінка перейшла на бік ворога та очолила суд на Харківщині.
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допомогла створити незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области»;
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обійняла у ньому посаду «председателя»;
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провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів;
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заявила, що буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства;
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повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ;
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закликала підлеглих якнайшвидше отримати громадянство Росії.
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у приміщенні суду організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів.
Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора. Їй інкриміновано державну зраду, справу розглядає Чугуївський міський суд Харківської області.
Зазначимо, що строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
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