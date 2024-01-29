29.01.2024 17:06

На Харківщині чоловік став бійцем спецпідрозділу ворога, а потім втік

На Харківщині розшукують та судитимуть прихильника окупантів.

зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области»;

за вказівками «нової влади» незаконно затримував людей

проводив «допросы»;

"підтримував громадський порядок" на закріпленій за ним дільниці у місті.

Обвинувачений переховується від українського правосуддя на території РФ, його оголошено у розшук. Справу передано на розгляд Балаклійського районного суду Харківської області.

Фігуранту загрожує тюремний строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.