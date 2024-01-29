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29.01.2024  17:06   

На Харківщині чоловік став бійцем спецпідрозділу ворога, а потім втік

На Харківщині розшукують та судитимуть прихильника окупантів.

Розшукують та судитимуть бійця спецпідрозділу окупантів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 36-річний мешканець Балаклії Ізюмського району, який працював на газовидобувному підприємстві на Ізюмщині, з приходом «русского мира» добровільно перейшов на бік ворога:
 
  • зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области»;
  • за вказівками «нової влади» незаконно затримував людей
  • проводив «допросы»;
  • "підтримував громадський порядок" на закріпленій за ним дільниці у місті.  
 
Обвинувачений переховується від українського правосуддя на території РФ, його оголошено у розшук. Справу передано на розгляд Балаклійського районного суду Харківської області. 
 
 
Фігуранту загрожує тюремний строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що житель Харківщині допомогав ворогові формувати позитивний імідж.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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