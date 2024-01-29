29.01.2024 17:06
На Харківщині чоловік став бійцем спецпідрозділу ворога, а потім втік
На Харківщині розшукують та судитимуть прихильника окупантів.
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зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области»;
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за вказівками «нової влади» незаконно затримував людей
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проводив «допросы»;
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"підтримував громадський порядок" на закріпленій за ним дільниці у місті.
Обвинувачений переховується від українського правосуддя на території РФ, його оголошено у розшук. Справу передано на розгляд Балаклійського районного суду Харківської області.
Фігуранту загрожує тюремний строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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