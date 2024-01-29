29.01.2024 16:45 Віталій Хінєвіч

Вибух у Лозовій не пов'язаний з використанням природного газу – Газмережі

У понеділок, 29 січня о 5:00 на адресу аварійно-диспетчерської служби Харківської філії «Газмережі» надійшло повідомлення про вибух, що стався у одному з приватних житлових будинків міста Лозова, передає РЕДПОСТ .

Фахівці Лозівської дільниці Харківської філії «Газмережі» оперативно виїхали на місце аварії та обстежили газові комунікації будинку.

«Встановлено наступне: система газопостачання будинку, газові прилади та автоматика безпеки опалювального котла знаходяться у технічно-справному стані. Місця можливих витоків газу відсутні. У житловому будинку встановлено тільки опалювальний прилад. Приміщення, де встановлено опалювальний прилад руйнацій не зазнало. Газова плита розташована у літній кухні та також знаходиться у технічно-справному стані.

Вибух не пов'язаний з використанням природного газу у побуті. На щастя у результаті надзвичайної ситуації ніхто з мешканців не постраждав»,- йдеться у повідомленні.

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