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29.01.2024  16:45   Віталій Хінєвіч

Вибух у Лозовій не пов'язаний з використанням природного газу – Газмережі

У понеділок, 29 січня о 5:00 на адресу аварійно-диспетчерської служби Харківської філії «Газмережі» надійшло повідомлення про вибух, що стався у одному з приватних житлових будинків міста Лозова, передає РЕДПОСТ .

 
Фахівці Лозівської дільниці Харківської філії «Газмережі» оперативно виїхали на місце аварії та обстежили газові комунікації будинку. 
 
«Встановлено наступне: система газопостачання будинку, газові прилади та автоматика безпеки опалювального котла знаходяться у технічно-справному стані. Місця можливих витоків газу відсутні. У житловому будинку встановлено тільки опалювальний прилад. Приміщення, де встановлено опалювальний прилад руйнацій не зазнало. Газова плита розташована у літній кухні та також знаходиться у технічно-справному стані.
 
Вибух не пов'язаний з використанням природного газу у побуті. На щастя у результаті надзвичайної ситуації ніхто з мешканців не постраждав»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у будинку на Харківщині стався вибух.
 
Тэги:  події, харків
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