29.01.2024 11:30 Віталій Хінєвіч

У будинку на Харківщині стався вибух

Протягом доби з 28 по 29 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

29 січня о 4:39 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у приватній оселі у місті Лозова.

За попередніми даними вибухнув побутовий газ. До місця події прибув оперативний підрозділ 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники провели обстеження і виявили пошкодження стіни будинку, його даху, а також вікон та дверей. Пожежі не зафіксовано. На щастя обійшлось без постраждалих.

Також о 16:50 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на перевірку території с. Новоосиново Куп’янської громади, яке було обстріляне ворогом. Пожеж не трапилось. Проте виявлені пошкодження приватного житлового будинку та паркану. Постраждалих немає.

Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 12 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

1 – на чергування;

3 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини.