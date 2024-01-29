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29.01.2024  11:00   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківської області: пошкоджено приватні будинки та електромережі

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини.


Ворожі обстріли Харківської області: пошкоджено приватні будинки та електромережі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під обстрілом ворога перебували: Ветеринарне, Лук'янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району.  
 
О 16:50 у с. Новоосиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.
 
Також о 21:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу  пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан.
 
Українські війська відбили 4 ворожі атаки біля Синьківки та на схід від Піщане Куп'янського району. Окупанти робили невдалі спроби прорвати українську оборону.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілюють Харківщину та засилають диверсантів.
 

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Тэги:  агрессия россии, харків
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