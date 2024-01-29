29.01.2024 11:00 Віталій Хінєвіч
Ворожі обстріли Харківської області: пошкоджено приватні будинки та електромережі
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини.
Ворожі обстріли Харківської області: пошкоджено приватні будинки та електромережі
Зокрема під обстрілом ворога перебували: Ветеринарне, Лук'янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району.
О 16:50 у с. Новоосиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.
Також о 21:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан.
Українські війська відбили 4 ворожі атаки біля Синьківки та на схід від Піщане Куп'янського району. Окупанти робили невдалі спроби прорвати українську оборону.
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