29.01.2024 10:56
Виставка «Місто янголів» пройшла у Харкові (фото)
Персональна виставка Оксани Миланіч «Місто янголів» пройшла у ІВЦ "Бузок".
"У 2022 році повернулася до малювання, коли до Харкова прийшла війна. Малювання дало можливість заспокоїтися та сконцентруватися не на зовнішньому, що відбувається, а на внутрішньому душевному світі. За допомогою такого перефокусування народилася ідея створення янголів. Картини виконані акрилом у складній, багатошаровій техніці, у стилі авангардизм. 27 січня 2023 року в галереї «Бузок» м.Харкова пройшла перша персональна виставка Оксани «Під крилом янгола», яка була зроблена для підтримки харків'ян у воєнні часи", - зазначають організатори виставки.
Миланіч Оксана народилася у Харкові, повідомляє РЕДПОСТ
. Навчалась у двох спеціалізованих художніх школах: у Школі сучасних театрально-сценічних напрямів (ШСТСН) у м.Харкові, відділення мультиплiкацiї, тоді її роботи виставлялися в галереї «Маестро», під назвою «Вне формату», та на Художньому відділенні в Харківській школі мистецтв для підлітків та дорослих №10 ім. Антона Лагошина.
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