Виставка «Місто янголів» пройшла у Харкові (фото)

29.01.2024 10:56

Персональна виставка Оксани Миланіч «Місто янголів» пройшла у ІВЦ "Бузок".

"У 2022 році повернулася до малювання, коли до Харкова прийшла війна. Малювання дало можливість заспокоїтися та сконцентруватися не на зовнішньому, що відбувається, а на внутрішньому душевному світі. За допомогою такого перефокусування народилася ідея створення янголів. Картини виконані акрилом у складній, багатошаровій техніці, у стилі авангардизм. 27 січня 2023 року в галереї «Бузок» м.Харкова пройшла перша персональна виставка Оксани «Під крилом янгола», яка була зроблена для підтримки харків'ян у воєнні часи", - зазначають організатори виставки.