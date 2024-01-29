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29.01.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Вдарив неповнолітнього ножем по голові: на Харківщині чоловіка чекає суд

Чоловік на Харківщині вдарив ножем по голові 14-річного хлопчика. Підліток через отримані травми помер у лікарні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 листопада 2023 року в селі Безруки Харківського району між обвинуваченим та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх по субʼєктивних причинах не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх «провчити». 
 
Зловмисник дістав з кишені ніж та вдарив ним 14-річного хлопця по голові, а після цього втік. Дитина впала на землю та втратила свідомість. Підлітка госпіталізували до лікарні, він перебував у комі. Медики боролись за його життя до останнього, але хлопчик помер.  
 
Зловмисник також незаконно придбати мисливську рушницю, з якої виготовив обріз. Крім того, чоловік нелегально зберігав на території свого домоволодіння понад 1100 набоїв, 5 кумулятивних протитанкових гарант та 2 пускові труби «ПЗРК 9К38 Ігла».  
 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Зловмиснику інкриміновано: вбивство, незаконне виготовлення вогнепальної  зброї, а також носіння, зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, придбання та зберігання, бойових припасів та вибухової речовини без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 263-1 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України). 
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у будинку на Харківщині стався вибух.
 
Тэги:  події, харків
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