29.01.2024 11:45 Віталій Хінєвіч

Вдарив неповнолітнього ножем по голові: на Харківщині чоловіка чекає суд

Чоловік на Харківщині вдарив ножем по голові 14-річного хлопчика. Підліток через отримані травми помер у лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 листопада 2023 року в селі Безруки Харківського району між обвинуваченим та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх по субʼєктивних причинах не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх «провчити».

Зловмисник дістав з кишені ніж та вдарив ним 14-річного хлопця по голові, а після цього втік. Дитина впала на землю та втратила свідомість. Підлітка госпіталізували до лікарні, він перебував у комі. Медики боролись за його життя до останнього, але хлопчик помер.

Зловмисник також незаконно придбати мисливську рушницю, з якої виготовив обріз. Крім того, чоловік нелегально зберігав на території свого домоволодіння понад 1100 набоїв, 5 кумулятивних протитанкових гарант та 2 пускові труби «ПЗРК 9К38 Ігла».

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Зловмиснику інкриміновано: вбивство, незаконне виготовлення вогнепальної зброї, а також носіння, зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, придбання та зберігання, бойових припасів та вибухової речовини без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 263-1 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

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