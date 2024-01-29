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29.01.2024  16:31   Дмитро Колонєй

Подвійне вбивство у Харкові: правоохоронці спіймали душегуба

Зарубив людину сокирою зловмисник, якого у Харкові затримали поліцейські.

Як повідомляє РЕДПОСТ, під час застілля 57-річний зловмисник зарубив сокирою знайомого - наніс кілька ударів  по голові та шиї. Тіло загиблого він скинув до підвалу.

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Наступного дня під час чергової сварки зловмисник разом з товаришем вбили ще одну людину. Чоловіків затримали та повідомили про підозру у вбивстві.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що крівавого зовмисника, який скоїв подвійне вбивство на Харківщині відправлено за грати.

 

Тэги:  смерть, вбивство, харків
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