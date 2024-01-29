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29.01.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Житель Харківщині допомогав ворогові формувати позитивний імідж

На Харківщині судитимуть прибічника ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23-річний мешканець Нової Олександрівки Великобурлуцької селищної тергромади під час окупації Куп’янщини добровільно пішов на співпрацю з ворогом:
  • погодився на пропозицію окупантів;
  • у серпні 2022 року обійняв посаду «и. о.  помощника начальника управления (сельський) Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;
  • збирав дані мешканців підзвітних йому населених пунктів;
  • займався видачею так званої «гумдопомоги» та «матеріальної допомоги» від РФ в розмірі 10 тисяч російських рублів;
  • розглядав звернення жителів;
  • проводив інвентаризацію майна Новоолександрівської селищної ради
  • проводив відбір кандидатів на роботу в територіальному управлінні окупаційної адміністрації.
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Коло функціональних обов’язків колаборанта було досить широким, проте виконував він їх недовго — до моменту деокупації у вересні 2022 року.
 
 
Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що оголошено підозру жінці, яка під час захоплення Балаклії поширювала російську ІПСО.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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