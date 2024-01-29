29.01.2024 16:00 Дмитро Колонєй

Житель Харківщині допомогав ворогові формувати позитивний імідж

На Харківщині судитимуть прибічника ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 23-річний мешканець Нової Олександрівки Великобурлуцької селищної тергромади під час окупації Куп’янщини добровільно пішов на співпрацю з ворогом:

погодився на пропозицію окупантів;

у серпні 2022 року обійняв посаду «и. о. помощника начальника управления (сельський) Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;

збирав дані мешканців підзвітних йому населених пунктів;

займався видачею так званої «гумдопомоги» та «матеріальної допомоги» від РФ в розмірі 10 тисяч російських рублів;

розглядав звернення жителів;

проводив інвентаризацію майна Новоолександрівської селищної ради

проводив відбір кандидатів на роботу в територіальному управлінні окупаційної адміністрації.

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Коло функціональних обов’язків колаборанта було досить широким, проте виконував він їх недовго — до моменту деокупації у вересні 2022 року.

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Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.