29.01.2024 16:00 Дмитро Колонєй
Житель Харківщині допомогав ворогові формувати позитивний імідж
На Харківщині судитимуть прибічника ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 23-річний мешканець Нової Олександрівки Великобурлуцької селищної тергромади під час окупації Куп’янщини добровільно пішов на співпрацю з ворогом:
-
погодився на пропозицію окупантів;
-
у серпні 2022 року обійняв посаду «и. о. помощника начальника управления (сельський) Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;
-
збирав дані мешканців підзвітних йому населених пунктів;
-
займався видачею так званої «гумдопомоги» та «матеріальної допомоги» від РФ в розмірі 10 тисяч російських рублів;
-
розглядав звернення жителів;
-
проводив інвентаризацію майна Новоолександрівської селищної ради
-
проводив відбір кандидатів на роботу в територіальному управлінні окупаційної адміністрації.
Коло функціональних обов’язків колаборанта було досить широким, проте виконував він їх недовго — до моменту деокупації у вересні 2022 року.
Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0