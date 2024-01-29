29.01.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області компанія під час застілля вбивала гостей та ховала їхні трупи

Першою жертвою став 44-річний чоловік, який випивав в компанії приятелів. Все сталося в селі Малинівка Барвінківського району.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

В одному з будинків батько та син приймали гостей. Між двома з них, наодинці, розпочалася бійка.

«Штовхалися, билися ногами та руками, кусалися. Другий учасник конфлікту, 57-річний уродженець Полтавщини. Саме він схопив стільця та почав забивати жертву. Але численних травм виявилося недостатньо - коли побитий вже перестав пручатися, чоловік знайшов ручну пилку та перерізав йому горло.

Все сталося пізно ввечері, господарі будинку без зайвих запитань допомогли вимити від слідів крові кухню, всі разом винесли тіло на вулицю та продовжили банкет. На ранок компанія таки вирішила сховати труп - його витягли на сусіднє подвір'я, де ніхто не жив, та скинули до підвалу сарая»,- розповів Сергій Болвінов.

Наступного дня батько з сином - господарі будинку, та двоє їхніх гостей продовжили застілля. Пізно ввечері до цієї компанії прийшов ще один гість - сусід, який жив навпроти. Чоловіки знову випивали, знову та посварилися. А під час бійки той самий 57-річний полтавчанин схопив вже іншого стільця і вдарив сусіда по голові.

«Вже непритомну жертву він продовжив забивати сокирою по шиї та голові. Тоді підключився другий учасник застілля - він декілька разів в груди вдарив жертву ножем та перерізав горло.

Тіло цієї жертви вже далеко ховати не стали - винесли за будинок та закидали непотребом.

Всі четверо сподівалися, що ніхто не дізнається і їм вдасться уникнути покарання. Господарі знову відмили кухню та ймовірно, планували продовжувати застілля.

Але випадково тіло першої жертви в своєму підвалі знайшла власниця будинку. Жінка не з'являлася там близько року, а коли приїхала, то одразу повідомила до поліції про страшну знахідку.

Другого вбитого під купою сміття та старих матраців знайшли вже поліцейські, коли працювали на місці злочину.

Ми допитали фігурантів, вилучили докази та призначили низку експертиз. Спрацювали миттєво. Двох вбивць вже затримали, вони дають покази. Триває досудове розслідування»,- повідомив Сергій Болвінов.

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