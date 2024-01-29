29.01.2024 13:45 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова реконструюють колектор

Бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами продовжують комплекс відновлювально-ремонтних заходів на технічно зношеній ділянці каналізаційного колектора діаметром 400 мм та глибиною залягання 6 метрів у Новобаварському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 29 січня, начальник районної експлуатаційної ділянки Дмитро Мурза, із запланованої ділянки до перекладки труб довжиною близько 85 погонних метрів уже проведено заміну половини відрізка.

«На даному самопливному колекторі, який забезпечує водовідведенням селище Пісочин, Солоницівську промзону та більшу частину Новобаварського району, минулого року вже здійснили заміну ділянки довжиною 120 метрів. Активними темпами ведемо капітальний ремонт без відключення харків'ян від послуг і в поточному році. Укладаємо надміцні високоякісні поліетиленові труби, що не піддаються корозії і встановлюємо нові оглядові колодязі», - поінформував Дмитро Мурза.

Також бригади щодня виконують усі необхідні заходи щодо підтримки районних мереж водовідведення у робочому стані. Минулого року, зокрема, було прочищено 16,5 кілометрів мереж та відремонтовано 76 оглядових колодязів із заміною люків та плит.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прибирають вулиці та борються з наслідками негоди.