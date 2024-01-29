    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Оголошено підозру жінці, яка під час захоплення Балаклії поширювала російську ІПСО
29.01.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

Оголошено підозру жінці, яка під час захоплення Балаклії поширювала російську ІПСО

За даними слідства, під час окупації міста Балаклія 27-річна жінка добровільно та свідомо співпрацювала з ворогом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У червні 2022 року вона обійняла посаду «заведующей сектором внутренней политики ВГА Изюмского района». Її основна задача полягала в організації поширення російської пропаганди на захоплених територіях Харківщини. 
 
Насамперед, вона контролювала роботу проросійського Телеграм-каналу «Балаклейский ТелеграфЪ» та готувала публікації з кремлівськими наративами для русифікації громадян України. Наразі підозрювана переховується від слідства на території рф. 
 
Їй заочно повідомлено про підозру 27-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.01 Надзвичайні події Ворожі обстріли Харківської області: пошкоджено приватні будинки та електромережі 28.01 Армія Ворог продовжує обстрілювати села Харківщини 28.01 Армія Окупанти готуються до наступу та вважають себе смертниками (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 