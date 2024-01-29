29.01.2024 12:50 Віталій Хінєвіч
Оголошено підозру жінці, яка під час захоплення Балаклії поширювала російську ІПСО
За даними слідства, під час окупації міста Балаклія 27-річна жінка добровільно та свідомо співпрацювала з ворогом.
У червні 2022 року вона обійняла посаду «заведующей сектором внутренней политики ВГА Изюмского района». Її основна задача полягала в організації поширення російської пропаганди на захоплених територіях Харківщини.
Насамперед, вона контролювала роботу проросійського Телеграм-каналу «Балаклейский ТелеграфЪ» та готувала публікації з кремлівськими наративами для русифікації громадян України. Наразі підозрювана переховується від слідства на території рф.
Їй заочно повідомлено про підозру 27-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
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