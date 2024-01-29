29.01.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

Оголошено підозру жінці, яка під час захоплення Балаклії поширювала російську ІПСО

За даними слідства, під час окупації міста Балаклія 27-річна жінка добровільно та свідомо співпрацювала з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У червні 2022 року вона обійняла посаду «заведующей сектором внутренней политики ВГА Изюмского района». Її основна задача полягала в організації поширення російської пропаганди на захоплених територіях Харківщини.

Насамперед, вона контролювала роботу проросійського Телеграм-каналу «Балаклейский ТелеграфЪ» та готувала публікації з кремлівськими наративами для русифікації громадян України. Наразі підозрювана переховується від слідства на території рф.

Їй заочно повідомлено про підозру 27-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області.