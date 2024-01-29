29.01.2024 12:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вітає Каразінський університет з річницею заснування

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди 219-річчя з дня заснування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.



Ігор Терехов вітає Каразінський університет з річницею заснування



«Каразінський університет - це серце та гордість незламного міста-героя Харкова. На жаль, через постійні ворожі обстріли значних руйнувань зазнали корпуси величного та потужного наукового осередку не тільки нашого міста, а й усієї України. Але, попри реалії воєнного часу, університет продовжує готувати широке коло майбутніх фахівців.

У стінах всесвітньо відомого вишу працювали видатні науковці, лауреати Нобелівської премії, а також навчалися наші славні захисники та захисниці, які зараз боронять рідну землю.

Дякую всьому колективу ХНУ імені Каразіна, його студентам і випускникам за щоденну невпинну працю, вагомий внесок у науку та, звісно, за підтримку Харкова. Я впевнений: разом ми відновимо все, що зруйнував агресор, і в майбутньому сягнемо нових вершин заради процвітання міста.

З нагоди 219-ї річниці з дня заснування хочу побажати Каразінському університету успіхів, досягнень і потужного розвитку в мирній країні!».

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