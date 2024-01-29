29.01.2024 15:35 Віталій Хінєвіч

Психологічні тренінги для дітей провели у Харкові

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з міжнародною благодійною організацією «Novi» організували два тренінги для маленьких харків’ян з багатодітних родин та дітей ВПО, передає РЕДПОСТ .

У заходах взяли участь 40 дітей. Для них організували розважальні активності з елементами терапії, спрямовані на роботу з емоціями, почуттями та стресами під час війни. Також дітям вручили подарунки, серед яких - рюкзак, наповнений іграшками.

«Якщо дитина знаходиться в бомбосховищі або вдома під час тривоги, вона може взяти цей рюкзак та знайти в ньому майже 400 ігор. Вони були розроблені норвежським психологом Тригве Борвою після його відвідання укриттів в Україні минулого року. Він має значний досвід роботи з дітьми, які пережили травматичні ситуації», - розповіли в департаменті.

Також там зазначили, що в Харкові й надалі проводитиметься робота, спрямована на покращення емоційного стану та добробуту дітей з багатодітних родин.

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