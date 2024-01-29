29.01.2024 20:39 Дмитро Колонєй

Харківські лучники стали чемпіонами України

Харківські спортсмени привезли купу нагород з національної першісті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з 24 по 28 січня 2024 року у Львові відбувся чемпіонат України серед дорослих та юніорів зі стрільби з лука.

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Представники Харкова здобули

2 золоті,

2 срібні та

2 бронзові медалі.

У чемпіонаті взяли участь понад 150 спортсменів із 16 областей країни та Києва, які розіграли медалі в стрільбі з класичного та блочного лука в особистій та командній першості.

Чемпіоном України став Олександр Соколов, який у фіналі здолав киянина Олександра Архіпського. Третє місце посів Вадим Головко.

У стрільбі з класичного лука в особистій першості серед чоловіків срібну медаль здобув Віктор Рубан.

В особистій першості серед жінок також в категорії класичний лук друге місце посіла Ірина Третьякова.

Ще дві нагороди харківські лучники здобули в командних змаганнях. У стрільбі з класичного лука серед юніорок перше місце посіла команда «Харківська-1», до складу якої увійшли Поліна Звєрєва, Софія Постельняк та Ірина Ярмак. У фіналі харківські лучниці перемогли суперниць з Чернівецької області.

Серед чоловіків у категорії блочний лук команда «Харківська-1» у складі Олександра Соколова, Вадима Головка та Тараса Трифанова здобула бронзову медаль.

За підсумками змагань Харківська область за кількістю очок посіла третє місце.