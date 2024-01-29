    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські лучники стали чемпіонами України
29.01.2024  20:39   Дмитро Колонєй

Харківські лучники стали чемпіонами України

Харківські спортсмени привезли купу нагород з національної першісті.

Стали чемпіонами та призерами на чемпіонаті України харківські лучники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 24 по 28 січня 2024 року у Львові відбувся чемпіонат України серед дорослих та юніорів зі стрільби з лука.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Представники Харкова здобули
  • 2 золоті,
  • 2 срібні та
  • 2 бронзові медалі.
 
Стали чемпіонами та призерами на чемпіонаті України харківські лучники
 
У чемпіонаті взяли участь понад 150 спортсменів із 16 областей країни та Києва, які розіграли медалі в стрільбі з класичного та блочного лука в особистій та командній першості.
 
  • Чемпіоном України став Олександр Соколов, який у фіналі здолав киянина Олександра Архіпського. Третє місце посів Вадим Головко.
  • У стрільбі з класичного лука в особистій першості серед чоловіків срібну медаль здобув Віктор Рубан.
  • В особистій першості серед жінок також в категорії класичний лук друге місце посіла Ірина Третьякова. 
  • Ще дві нагороди харківські лучники здобули в командних змаганнях. У стрільбі з класичного лука серед юніорок перше місце посіла команда «Харківська-1», до складу якої увійшли Поліна Звєрєва, Софія Постельняк та Ірина Ярмак. У фіналі харківські лучниці перемогли суперниць з Чернівецької області.
  • Серед чоловіків у категорії блочний лук команда «Харківська-1» у складі Олександра Соколова, Вадима Головка та Тараса Трифанова здобула бронзову медаль.
Стали чемпіонами та призерами на чемпіонаті України харківські лучники
 
За підсумками змагань Харківська область за кількістю очок посіла третє місце.
 
Тэги:  спорт, пермога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.01 Спорт Харківські патрульні стали чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань з джиу-джитсу 24.01 Спорт Харківські атлети стали чемпіонами України 27.12 Спорт У Харкові визначили переможців шкільної ліги з боулінгу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 