29.01.2024 20:39 Дмитро Колонєй
Харківські лучники стали чемпіонами України
Харківські спортсмени привезли купу нагород з національної першісті.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з 24 по 28 січня 2024 року у Львові відбувся чемпіонат України серед дорослих та юніорів зі стрільби з лука.
Представники Харкова здобули
-
2 золоті,
-
2 срібні та
-
2 бронзові медалі.
У чемпіонаті взяли участь понад 150 спортсменів із 16 областей країни та Києва, які розіграли медалі в стрільбі з класичного та блочного лука в особистій та командній першості.
-
Чемпіоном України став Олександр Соколов, який у фіналі здолав киянина Олександра Архіпського. Третє місце посів Вадим Головко.
-
У стрільбі з класичного лука в особистій першості серед чоловіків срібну медаль здобув Віктор Рубан.
-
В особистій першості серед жінок також в категорії класичний лук друге місце посіла Ірина Третьякова.
-
Ще дві нагороди харківські лучники здобули в командних змаганнях. У стрільбі з класичного лука серед юніорок перше місце посіла команда «Харківська-1», до складу якої увійшли Поліна Звєрєва, Софія Постельняк та Ірина Ярмак. У фіналі харківські лучниці перемогли суперниць з Чернівецької області.
-
Серед чоловіків у категорії блочний лук команда «Харківська-1» у складі Олександра Соколова, Вадима Головка та Тараса Трифанова здобула бронзову медаль.
За підсумками змагань Харківська область за кількістю очок посіла третє місце.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0