29.01.2024 21:17 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов відзначив працівників каразінского університету
Ігор Терехов взяв участь у засіданні Вченої ради Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з нагоди дня його заснування.
Ігор Терехов відзначив працівників каразінского університету
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова на Вченій раді звернувся
до вчених університету імені В. Н. Каразіна. Він зазначив, що цей учбовий заклад є брендом Харкова та флагманом вищої освіти в Україні. За словами мера, саме його здебільшого обрали для вступу минулорічні випускники харківських шкіл.
«Незважаючи на колосальні руйнації, університет продовжує працювати і тримати високу планку. Торік 82% абітурієнтів нашого міста обрали для навчання харківські виші. І більшість віддала перевагу саме університету імені Каразіна. Це вагомий показник, який свідчить про довіру до викладачів вишу і впевненість у якості освіти, яку тут надають», - зазначив мер.
Пʼятьом працівникам університету Ігор Терехов вручив Подяки міського голови.
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