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29.01.2024  21:17   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив працівників каразінского університету

Ігор Терехов взяв участь у засіданні Вченої ради Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з нагоди дня його заснування.


Ігор Терехов відзначив працівників каразінского університету
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова на Вченій раді звернувся до вчених університету імені В. Н. Каразіна. Він зазначив, що цей учбовий заклад є брендом Харкова та флагманом вищої освіти в Україні. За словами мера, саме його здебільшого обрали для вступу минулорічні випускники харківських шкіл.
 
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«Незважаючи на колосальні руйнації, університет продовжує працювати і тримати високу планку. Торік 82% абітурієнтів нашого міста обрали для навчання харківські виші. І більшість віддала перевагу саме університету імені Каразіна. Це вагомий показник, який свідчить про довіру до викладачів вишу і впевненість у якості освіти, яку тут надають», - зазначив мер.
 
Відзначив працівників каразінского університету Ігор Терехов
 
Відзначив працівників каразінского університету Ігор Терехов
 
Відзначив працівників каразінского університету Ігор Терехов
 
Відзначив працівників каразінского університету Ігор Терехов
 
Пʼятьом працівникам університету Ігор Терехов вручив Подяки міського голови.
 
Тэги:  ігор терехов, університет, харків
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