29.01.2024 21:17 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив працівників каразінского університету

Ігор Терехов взяв участь у засіданні Вченої ради Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з нагоди дня його заснування.



Ігор Терехов відзначив працівників каразінского університету



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова на Вченій раді звернувся до вчених університету імені В. Н. Каразіна. Він зазначив, що цей учбовий заклад є брендом Харкова та флагманом вищої освіти в Україні. За словами мера, саме його здебільшого обрали для вступу минулорічні випускники харківських шкіл.

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«Незважаючи на колосальні руйнації, університет продовжує працювати і тримати високу планку. Торік 82% абітурієнтів нашого міста обрали для навчання харківські виші. І більшість віддала перевагу саме університету імені Каразіна. Це вагомий показник, який свідчить про довіру до викладачів вишу і впевненість у якості освіти, яку тут надають», - зазначив мер.

Пʼятьом працівникам університету Ігор Терехов вручив Подяки міського голови.