У Харкові пролунав вибух: подробиці

30 січня близько 12.20 військові рф завдали ракетного удару по Харкіщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові почули один вибух. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, окупанти завдали ракетного удару по передмістю.
«Приліт був у близькому передмісті Харкова. У Харків не прилітало», – написав він у своєму телеграм-каналі.
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Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, ворог здійснив удар із ЗРК С-300.
«Для чергових обстрілів терористи знову застосували комплекс ЗРК С-300. Обстріл був з території південної частини Бєлгородської області», – написав він.
Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.
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