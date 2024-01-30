30.01.2024 12:48 Рита Парфенова

У Харкові пролунав вибух: подробиці

30 січня близько 12.20 військові рф завдали ракетного удару по Харкіщині.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові почули один вибух. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, окупанти завдали ракетного удару по передмістю.

«Приліт був у близькому передмісті Харкова. У Харків не прилітало», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, ворог здійснив удар із ЗРК С-300.

«Для чергових обстрілів терористи знову застосували комплекс ЗРК С-300. Обстріл був з території південної частини Бєлгородської області», – написав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що більше 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.