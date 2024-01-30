30.01.2024 12:32 Рита Парфенова

У Харкові розшукують неповнолітню дівчину

12-річна Катерина Швець зникла напередодні після того, як вийшла з дому, і її місцеперебування зараз невідоме.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківське районне управління поліції № 2 вживає заходів для встановлення місцезнаходження Катерини Швець, яка народилася в 2011 році й мешкає в Салтівському районі.



Дівчина пішла з дому 29 січня і не повернулася. Опис зниклої: зріст приблизно 150 см, коротке русяве кудряве волосся, худорлява.



Катерина була одягнена в чорну куртку та чорні штани, і вона мала при собі барсетку. Важливо відзначити, що у дівчини є вади розвитку.



Шановні громадяни, якщо у вас є будь-яка інформація про зниклу, просимо повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 066-913-98-08, 102 або іншими доступними способами.

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