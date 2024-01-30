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30.01.2024  15:41   Дмитро Колонєй

У Харкові підприємець обікрав бюджет на сотні тисяч

У Харкові викрито недобросовісного підрядника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині підприємець обшахраював бюджет. У жовтні 2022 року підприємство, в якому 43-річний чоловік обіймав посаду керівника контракту, зобов’язалося відремонтувати автомобільну дорогу Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» у Харківській області за рахунок коштів держбюджету. 
 
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Чоловік вніс в акти виконаних робіт завідомо недостовірні відомості, завищивши обсяги і вартість. Так, обсяги фактично виконаних будівельних робіт по влаштуванню вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші не відповідають тим, які внесені до актів виконаних робіт.  
 
На рахунок недобросовісного підрядника безпідставно перераховано майже 800 тис. гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків державним інтересам. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали чоловіка, який обікрав свого родича.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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