30.01.2024 15:50 Віталій Хінєвіч

Ворожі ракетні удари по Харкову: екологи назвали збитки від пошкоджень навчального закладу

Другого січня 2024 року російські окупанти близько 07:30 завдали щонайменше шести ракетних ударів по центральній частині Харкова, зокрема в Шевченківському районі.

Фото надали у Державній екологічній інспекції Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Ракетним обстрілом пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура.

Серед них було пошкоджено та частково зруйновано будівлі учбових корпусів та гуртожитків Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Співробітники Державної екологічної інспекції у Харківській області за нанесену шкоду було розраховано 5 збитків на загальну суму, яка склала понад 746 мільйонів гривень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили ділянку колектора у Київському районі після ракетного удару.