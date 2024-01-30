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30.01.2024  16:12   Дмитро Колонєй

Чоловік пограбував стареньку у центрі Харкова

У Харкові злодюга напав на бабусю.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 15 січня 2024 року в під’їзді будинку на майдані Героїв Небесної сотні невідомий чоловік напав на 88-річну жінку та відібрав у неї гаманець, в якому знаходилися близько 600 гривень та документи.
 
 
Викликані правоохоронці розшукали особу, причетну до скоєння злочину. Зловмисником виявився 43-річний мешканець села Васищеве.
 
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Відкрита кримінальна спрпва про грабіж. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років тюрми.
 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
30 січня 2024 року слідчим оголошено чоловіку про підозру у скоєнні грабежу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали чоловіка, який обікрав свого родича.
 
Тэги:  кримінал, пограбування, харків
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