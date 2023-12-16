16.12.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов «Молодіжний Нефорум»

На освітньому заході «Молодіжний Нефорум» зібралося близько 200 студентів закладів вищої освіти і майбутніх випускників шкіл міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Перед ними виступили перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, представники Молодіжної ради при Харківському міському голові, лідери думок, представники міжнародних та всеукраїнських організацій.

«Молоді люди сьогодні захищають суверенітет України та займаються волонтерською діяльністю. Вони готові впроваджувати міські ініціативи, адже їм відновлювати країну після війни, лікувати, будувати та вчити майбутні покоління. Завдання міської влади полягає в посиленні міжсекторального діалогу влада-молодь-освіта-бізнес. Нам важливо залучати молодих людей до розробки нових ідей та рішень, реалізація яких дозволить покращити життєдіяльність міста», - наголосив Олександр Новак.

На панельних дискусіях обговорювалося найширше коло питань - від участі молоді в розвитку територіальних громад та можливості для самореалізації до проблем штучного інтелекту. А в інтерактивній зоні «Молодіжного Нефоруму» можна було познайомитися з передовими розробками навчальних закладів.

Організатори заходу - Управління у справах сім'ї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, Молодіжна рада при Харківському міському голові за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI).

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