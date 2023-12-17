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17.12.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Харківські борці стали переможцями та призерами Кубку України

Харківські спортсмени привезли купу нагород з Білої Церкви.

Стали переможцями та призерами Кубку України харківські борці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, харківські спортсмени успішно виступили на Кубку України з вільної боротьби, якийпройшов з 14 до 16 грудня 2023 року в місті Біла Церква Київської області. На ньому спортсмени здобули дві золоті та три бронзові медалі.
 
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  • У змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 65 кг володаркою Кубка України стала Олена Нікітінська. У фіналі вона перемогла киянку Любов Швець.
  • У чоловічих змаганнях у вазі до 57 кг «золото» виборов Каміль Керімов. У фіналі він переміг суперника з Полтавської області Андрія Яценка.
  • Ще у цій ваговій категорії здобув бронзову медаль Руслан Соловей.
  • Окрім того, у ваговій категорії до 86 кг бронзовим призером став Мухамед Алієв.
  • Кароліна Поплавська у ваговій категорії до 55 кг також виборола «бронзу».

Стали переможцями та призерами Кубку України харківські борці

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що велогонщиця з Харківщини стала призером міжнародних змагань.

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  спорт, перемога, харків, вільна боротьба
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