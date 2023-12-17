17.12.2023 20:19 Дмитро Колонєй
Харківські борці стали переможцями та призерами Кубку України
Харківські спортсмени привезли купу нагород з Білої Церкви.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, харківські спортсмени успішно виступили на Кубку України з вільної боротьби, якийпройшов з 14 до 16 грудня 2023 року в місті Біла Церква Київської області. На ньому спортсмени здобули дві золоті та три бронзові медалі.
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У змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 65 кг володаркою Кубка України стала Олена Нікітінська. У фіналі вона перемогла киянку Любов Швець.
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У чоловічих змаганнях у вазі до 57 кг «золото» виборов Каміль Керімов. У фіналі він переміг суперника з Полтавської області Андрія Яценка.
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Ще у цій ваговій категорії здобув бронзову медаль Руслан Соловей.
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Окрім того, у ваговій категорії до 86 кг бронзовим призером став Мухамед Алієв.
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Кароліна Поплавська у ваговій категорії до 55 кг також виборола «бронзу».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що велогонщиця з Харківщини стала призером міжнародних змагань.
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