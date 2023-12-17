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17.12.2023  21:29   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з рисом, болгарським перцем та кабачками на зиму

Варіант корисної та смачної заготівлі на зиму.

Як приготувати салат з рисом, болгарським перцем та кабачками на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, готуючи цю страву з молодих кабачків, шкірку можна не зрізати.
 

Салат з рисом, болгарським перцем та кабачками на зиму.

 

Продукти:

 

  • 1 кг болгарського перцю,
  • 1 кг кабачків,
  • 2 цибулини,
  • 200 г моркви,
  • 250 г рису,
  • 80 мл. рослинної олії,
  • 3 ст. оцту,
  • 10 горошин чорного перцю,
  • 2 ч. л. цукру,
  • 1 ст. солі.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Овочі очистити
  2. Нарізати овочі кубиками приблизно однакового розміру.
  3. У глибокому казанку обсмажити цибулю з морквою до м'якості,
  4. Додати болгарський перець
  5. Гасити 10 хвилин під кришкою.
  6. Всипати кабачки,
  7. Додати промитий рис,
  8. Доповнити горошком чорним перцем
  9. Томити ще 20 хвилин.
  10. Додати цукор,
  11. Посолити.
  12. Протушкувати разом 10 хвилин.
  13. Влити оцет
  14. Перемішати
  15. Розкласти салат із стерилізованих банків.
  16. Закатати
  17. Перевернути вгору дном
  18. Укутати товстим рушником.
Смачного!
 
Тэги:  рецепт, салат, консервація, зима, цибуля, перець, цукор, морква, рис, заготовки, кабачки
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