17.12.2023 21:29 Дмитро Колонєй
Готуємо салат з рисом, болгарським перцем та кабачками на зиму
Варіант корисної та смачної заготівлі на зиму.
Як пише РЕДПОСТ
, готуючи цю страву з молодих кабачків, шкірку можна не зрізати.
Салат з рисом, болгарським перцем та кабачками на зиму.
Продукти:
-
1 кг болгарського перцю,
-
1 кг кабачків,
-
2 цибулини,
-
200 г моркви,
-
250 г рису,
-
80 мл. рослинної олії,
-
3 ст. оцту,
-
10 горошин чорного перцю,
-
2 ч. л. цукру,
-
1 ст. солі.
Покроковий рецепт приготування
-
Овочі очистити
-
Нарізати овочі кубиками приблизно однакового розміру.
-
У глибокому казанку обсмажити цибулю з морквою до м'якості,
-
Додати болгарський перець
-
Гасити 10 хвилин під кришкою.
-
Всипати кабачки,
-
Додати промитий рис,
-
Доповнити горошком чорним перцем
-
Томити ще 20 хвилин.
-
Додати цукор,
-
Посолити.
-
Протушкувати разом 10 хвилин.
-
Влити оцет
-
Перемішати
-
Розкласти салат із стерилізованих банків.
-
Закатати
-
Перевернути вгору дном
-
Укутати товстим рушником.
Смачного!
Тэги:
рецепт,
салат,
консервація,
зима,
цибуля,
перець,
цукор,
морква,
рис,
заготовки,
кабачки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0